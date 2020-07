EN DIRECT - Covid-19 : la Catalogne confine 200.000 habitants, croissance "très importante des contagions"

RÉOUVERTURE DU LOUVRE





Le Musée du Louvre, le plus grand et le plus visité au monde, rouvrira lundi sur un registre mineur, avec toutes les précautions possibles et sans les multiples touristes américains et asiatiques habituels en cette saison.





La crise du coronavirus a déjà causé "plus de 40 millions d'euros de pertes" au Louvre, a annoncé son président-directeur Jean-Luc Martinez, qui s'attend à trois années financièrement difficiles et préconise une relance par la "démocratisation culturelle" en direction des jeunes et des publics plus modestes, franciliens notamment.