EN DIRECT - Covid-19 : le monde franchit le seuil des 550.000 morts, plus de 12 millions de contaminés au total

AMERIQUE LATINE





La pandémie de Covid-19 pourrait faire basculer dans la pauvreté 45 millions de personnes figurant actuellement dans des classes sociales intermédiaires en Amérique latine et dans les Caraïbes, la région la plus inégalitaire au monde, a averti jeudi l'ONU.





"Dans un contexte d’inégalités déjà criantes, de taux élevés de travail informel et de fragmentation des services de santé, les populations et les individus les plus vulnérables sont une fois de plus les plus touchés", a déploré dans un communiqué le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.