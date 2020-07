EN DIRECT - L’Etat débloque 55 millions d’euros supplémentaires pour l’aide alimentaire

TESTS





Interrogé dans Le Parisien, le spécialiste en Santé publique Antoine Flahault considère que tester massivement, même lorsque le virus somnole, est la bonne stratégie à adopter : "Partout où les tests ont été déployés tôt et avec force, comme à Taïwan ou à Hongkong, on a vu une vague mieux contrôlée et une mortalité beaucoup plus faible", assure l'épidémiologiste. "Pour éviter tout retour de l'épidémie, il faut dépister franchement."