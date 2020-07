EN DIRECT - Coronavirus : Blanquer confiant dans un "retour à la normale" à la rentrée

BUZYN FACE AUX DÉPUTÉS





Agnès Buzyn se défend à nouveau sur sa gestion des stocks et des commandes : "La matière première des surblouses est fabriquée à Wuhan. La ville ferme le 22 janvier, quand il y a cinquante cas et six morts, au moment où on apprend qu'il y a transmission interhumaine et qu'il va peut-être y avoir une épidémie. Je veux bien comprimer le temps mais..."