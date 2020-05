EN DIRECT - Coronavirus : les embauches tous contrats confondus en chute libre en avril

EMPLOI





Le nombre de déclarations d'embauche de plus d'un mois (hors intérim) a chuté de 64,9% en avril après 24,9% en mars, a indiqué ce mercredi l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Le recul est de 73,8% sur trois mois et de 73% sur un an, selon la caisse nationale des Urssaf.





Les déclarations d'embauche en CDI diminuent de 63,6% en avril et celles en CDD de plus d'un mois de 66,4%. Sur un an, elles baissent respectivement de 71% et 75,1%.