EN DIRECT - Coronavirus : Los Angeles va fermer ses plages par précaution

TRANSPORT AÉRIEN





Le premier groupe aérien européen Lufthansa reprend dès ce lundi ses vols avec la moitié de sa flotte d'avions, pour accompagner la reprise progressive du trafic aérien mondial.





"Les frontières rouvrent progressivement et la demande augmente, à court et moyen terme. Nous élargissons en conséquence notre plan de vol, et poursuivons notre redémarrage", a indiqué Lufthansa dans un communiqué. "Cela signifie que la moitié de la flotte du groupe sera de nouveau dans les airs, soit 200 appareils de plus", ajoute le groupe.





Après avoir cloué au sol la quasi totalité de ses appareils au plus fort de la crise du coronavirus en mars, le groupe va remettre 380 avions en service. Lufthansa a déjà repris certaines liaisons en juin, mais son offre de sièges dans les prochains mois ne dépassera pas 40% de ce qui était prévu avant la pandémie de coronavirus.