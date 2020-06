EN DIRECT - Macron installe la "mission indépendante de l'évaluation" de la gestion de crise sanitaire

MISSION D’ÉVALUATION DE L’EXÉCUTIF





Emmanuel Macron a installé jeudi la mission d'évaluation de l'exécutif sur la gestion de la crise du coronavirus, qui sera présidée par le professeur suisse Didier Pittet et devra rendre ses conclusions d'ici la fin de l'année, a annoncé l'Elysée.





Cette "mission indépendante nationale sur l'évaluation de la gestion de la crise du Covid-19 et sur l'anticipation des risques pandémiques" doit permettre de "tirer les leçons" de la crise et "d'en sortir renforcé et mieux préparé à l'avenir", selon sa feuille de route.





Parmi les cinq membres qui la composent figure donc le Pr Pittet, reçu par M. Macron jeudi, médecin infectiologue et épidémiologiste, âgé de 63 ans et basé en Suisse où il travaille aux hôpitaux universitaires de Genève et à l'Organisation mondiale de la Santé.