EN DIRECT - Coronavirus : l'OMS alerte sur la hausse du nombre de cas hebdomadaires en Europe

POUSSÉE ALARMANTE AUX ÉTATS-UNIS





Le rythme des contaminations s’accélère de manière alarmante aux Etats-Unis, avec 38.000 cas supplémentaires enregistrés en 24 heures. Un nombre de nouvelles infections quotidiennes qui se rapproche des niveaux record.





La situation est particulièrement inquiétante notamment au Texas et en Floride. Très durement frappés par le Covid-19 au début de l'épidémie aux Etats-Unis, New York et le New Jersey ainsi que le Connecticut voisin ont donc décrété une quarantaine pour les personnes venant de certains autres Etats où la pandémie accélère.