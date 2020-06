EN DIRECT - L'Union Européenne rouvre ses frontières à 15 pays, dont la Chine, mais exclut les États-Unis

COMMERCE





Le commerce spécialisé, qui regroupe des secteurs aussi divers que l'habillement, la restauration, la jardinerie ou les articles de sport, craint que la crise du Covid-19, si des mesures ne sont pas prises, n'entraîne en France la destruction prochaine de 150.000 à 300.000 emplois.





"Sans mesures de soutien de la filière, la crise Covid-19 pourrait provoquer entre 150.000 et 300.000 destructions d'emplois en 2020-2021, la fermeture de 50.000 points de vente et l'arrêt brutal des investissements pourtant nécessaires à la transformation du secteur", estimés à un niveau compris entre 9 et 18 milliards d'euros par an, s'inquiète, ce mardi dans un communiqué, Procos, la Fédération pour la promotion du commerce spécialisé.