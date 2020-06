EN DIRECT - Covid : des millions de travailleurs migrants sans emploi rapatriés dans leur pays d'origine

"NOUS NE PRENDRONS PAS PARTIE"





Alors que la commission d'enquête sur la gestion de la crise sanitaire doit auditionner le Professeur Raoult à 17h, le vice-président de ce groupe rappelle sur LCI que l'Assemblée nationale n'est "ni un tribunal", ni un "conseil scientifique qui se prononcerait sur l'efficacité ou non de la chloroquine". Le député Boris Vallaud rappelle qu'il s'agira en revanche de "déterminer des chronologies" et des "chaînes de responsabilité" afin de voir "ce qui a fonctionné et ou étaient les manquements". "On est dans quelque-chose qu'il faut démêler. Voilà à quoi sert cette commission d'enquête."





Si l'élu PS comprend bien la dimension controversée et même politique de cette figure de la crise sanitaire, confiant volontiers qu'il est un "personnage singulier, avec sa personnalité", le député assure que la commission d'enquête fera "la part des choses". Chacun a un point de vue, a vécu la crise de manière différente. On a besoin de ces retours d'expérience et de leur confrontation. Nous ne prendrons pas partie."