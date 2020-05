EN DIRECT - Coronavirus : Bruno Le Maire "favorable" à un report des soldes "de 3 à 4 semaines"

ETCHEBEST





"On attend avec impatience la date de réouverture", a confié Philippe Etchebest, invité de la matinale de LCI, "on est très pressés de reprendre le travail". Le chef cuisinier, qui s'est beaucoup engagé sur le dossier des restaurants pendant la crise, s'est montré néanmoins prudent sur la reprise de l'activité : "On ne peut pas travailler pour perdre de l'argent".





"On peut espérer que les 4m2 de distanciation sociale ne vont pas être appliqués", a également espéré le chef étoilé. "La distanciation d'un mètre est acceptable, mais pas plus". Le gouvernement doit présenter cette semaine la phase 2 du déconfinement concernant la réouverture des restaurants et des lycées, mais aussi les modalités pour ces vacances d'été.