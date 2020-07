EN DIRECT - Covid-19 : record de cas en 24H en Inde, la réouverture du Taj Mahal repoussée

LE PLAN BLANC DÉCLENCHÉ EN GUYANE





Les trois hôpitaux de Guyane ont déclenché samedi leur plan blanc pour faire face à l'épidémie de coronavirus qui s'accélère, tandis que le gouvernement a annoncé la venue d'un "directeur de crise". Dans une déclaration commune, les centres hospitaliers de Cayenne, de Kourou et de l'ouest guyanais indiquent avoir "décidé conjointement d'actionner leurs plans blancs respectifs", même si "de nombreuses mesures des plans blancs sont déjà mises en oeuvre dans les faits".





"Depuis plusieurs semaines, l'activité de nos établissements est bouleversée par l'épidémie de Covid-19. Les patients sont de plus en plus nombreux à avoir besoin de nous. En très peu de temps, et conformément auxtravaux d'anticipation, nous avons réussi à nous réorganiser", expliquent-ils. "La charge de travail est importante", disent-ils, alors que les malades "devraient être plus nombreux pendant encore deux à trois semaines".





La Guyane approchait samedi les 5000 cas avérés de Covid-19 (4913 cas, +355 cas en 24 heures), dont 129 patients hospitalisés, 23 en réanimation, et 16 décès.