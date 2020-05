EN DIRECT - Plan automobile : Macron annonce une "prime de reconversion exceptionnelle" dès le 1er juin

RÉOUVERTURE DES ECOLES





"Si les indicateurs restent bien orientés, mais je le dis avec prudence et la décision sera prise jeudi, alors nous pourrons sans doute organiser une ouverture un peu plus vaste des écoles", a indiqué le Premier ministre Édouard Philippe, ce mardi à l'Assemblée nationale. "Cela permettra, je l'espère, d'accueillir plus d'élèves à l'école et de faire en sorte que plus de professeurs reviennent."





Le chef du gouvernement s'est également exprimé sur le chômage partiel à compter du mois de juin. "Pour les parents qui souhaiteraient que leurs enfants soient accueillis à l'école mais qui ne le pourraient pas, par exemple pour des raisons de capacité, alors, à l'aide d'une attestation, ils pourront continuer à bénéficier des dispositions relatives au chômage partiel."