EN DIRECT - Coronavirus en Australie : l'Etat de Victoria se reconfine en partie face à la flambée des cas

ONU





La Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme a dénoncé ce mardi l'intimidation exercée par les autorités en Chine et en Russie dans le contexte de la pandémie, ainsi que le déni de la réalité de la crise sanitaire aux Etats-Unis. S'exprimant à l'ouverture de la 44e session du Conseil des droits de l'Homme, Michelle Bachelet a affirmé que "dans le monde entier, le Covid-19 est instrumentalisé pour limiter le droit des personnes à s'exprimer et à participer à la prise de décisions qui affectent leur vie".





"Dans la Fédération de Russie, en Chine, au Kosovo, au Nicaragua et dans de nombreux autres pays, je note des rapports de menaces et d'intimidation contre des journalistes, des blogueurs et des militants civiques, en particulier au niveau local, dans le but apparent de décourager les critiques des réponses des autorités au Covid-19", a-t-elle pointé.