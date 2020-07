EN DIRECT - Coronavirus : le Brésil franchit la barre des 70.000 morts, l'OMS envoie des chercheurs en Chine

BILAN MONDIAL DE L’ÉPIDÉMIE





D'après un bilan de l'AFP, le coronavirus a fait 555.036 morts dans le monde depuis fin décembre. Plus de 12.289.840 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie, dont au moins 6.565.600 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Le pays le plus touché par l'épidémie reste les Etats-Unis avec 3.118.168 cas dénombrés et 133.291 décès. Après les Etats-Unis, le Brésil, le Royaume-Uni, l'Italie et le Mexique sont les pays les plus touchés.