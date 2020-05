EN DIRECT - L'épidémie de Covid-19 a fait 170.000 morts à travers l'Europe

ALLEMAGNE





Décidément très en avance, l'Allemagne voudrait relancer sa troisième division de football le 30 mai, alors qu'aucun grand championnat hors du pays n'aura encore repris.





La D3 allemande, au statut professionnel, est constituée d'une poule unique de 20 clubs et dépend de la Fédération. Elle sera soumise au même protocole sanitaire que la Bundesliga et la D2 (gérées par la Ligue) qui ont déjà repris le week-end des 16 et 17 mai, à huis clos. La tenue des matches dépendra aussi des avis des autorités politiques régionales, compétentes en Allemagne pour gérer les mesures de protection contre le coronavirus.





Mais si les clubs de l'élite, dépendants des droits TV, se sont plutôt serrés les coudes pour obtenir une relance du championnat, la discussion a été beaucoup plus rude en D3, où certains, totalement privés d'entraînement pendant des semaines, dénoncent une parodie de compétition et une injustice sportive. Le FC Halle, le FC Magdebourg et la lanterne rouge Carl Zeiss Iena ont notamment plaidé vainement pour un arrêt définitif de la saison, arguant que les confinements en vigueur dans leurs régions n'avaient pas permis aux joueurs de se maintenir en forme.