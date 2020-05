EN DIRECT - "L'épidémie n'est pas derrière nous" : l'appel de Macron à poursuivre les efforts

MUNICIPALES





Selon des sources concordantes à LCI, le Président de la République Emmanuel Macron a réuni à dîner son Premier ministre Edouard Philippe, certains ministres et les cadres de la majorité mardi soir. Concernant les élections municipales, le gouvernement remettra son rapport au Parlement vendredi et travaille sur un second tour le 28 juin avec clause de revoyure sanitaire mi-juin. La question d’un débat et d’un vote sur la date du second tour n’est toutefois pas encore tranchée.