EN DIRECT - Coronavirus : plus de 5 millions de personnes ont été contaminées à travers le monde

MUNICIPALES





Le Premier ministre Edouard Philippe a indiqué aux chefs de partis politiques que le second tour des élections municipales se tiendrait en juin prochain ou en janvier 2021. "Le Premier ministre a clairement fermé la porte à un second tour cet automne", a déclaré un des participants alors que septembre marque la rentrée des classes et les mois qui suivent sont marqués par les votes des lois de finance, ces derniers ne permettant pas de suspendre l'activité du Parlement pour faire campagne. "Une chose après l'autre", confie une source gouvernementale qui justifie le choix de s'arrêter à ce mois de janvier 2021 "pour ne pas mélanger les débats".





Il s'agit par ailleurs d'une date butoir fixée dans le projet de loi examiné par le Conseil d'Etat et donc à ne pas dépasser afin de ne pas empiéter sur les prochaines élections régionales prévues pour mars 2021: "en disant mars on déciderait de poser en plus ce problème", explique cette même source gouvernementale, "à ce stade essayons d’y aller par étapes".