EN DIRECT - Réouverture progressive des écoles depuis le 11 mai : "C'était la bonne date", affirme Jean-Michel Blanquer

DÉCONFINEMENT AU LUXEMBOURG





Le Luxembourg va rouvrir ses cafés et ses restaurants et autoriser de nouveau les cérémonies civiles ou religieuses, sous strictes conditions, dès cette semaine. Mercredi, les débits de boissons et les commerces de restauration réinstalleront ainsi leurs terrasses avec des tables de quatre personnes maximum, comme l'a annoncé ce lundi le Premier ministre Xavier Bettel. Quant au service en salle dans les cafés et les restaurants, il reprendra vendredi pour des groupes contraints de s'asseoir, chacun devant aussi respecter le mètre et demi de séparation. Les établissements fermeront tous à minuit, a précisé le dirigeant libéral.





Par ailleurs les mariages et les enterrements peuvent désormais se dérouler si les invités portent des masques et se tiennent à deux mètres de distance les uns des autres. Les cinémas et les salles de sport fitness rouvriront également, en fin de semaine, a-t-il été précisé. Les parcs pour les enfants restent fermés.