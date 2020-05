EN DIRECT - Coronavirus : l'Etat de New York passe sous la barre des 100 morts en 24 heures

CENTRAFRIQUE





Comme Gaza un peu plus tôt, la Centrafrique annonce avoir enregistré son premier décès attribué au coronavirus.





Ce pays enclavé d'Afrique centrale, classé parmi les plus pauvres au monde et ravagé par une guerre civile depuis 2013, compte à ce jour 552 cas positifs et 18 guéris, selon son ministère de la Santé. "La République centrafricaine se trouve à un tournant de l'épidémie du Covid-19 qui se caractérise par une augmentation rapide du nombre de cas importés et autonomes", avaient alerté en début de semaine les autorités.