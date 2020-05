EN DIRECT - Coronavirus en France : le nombre d'hospitalisations poursuit sa baisse

BILAN QUOTIDIEN





Le bilan pour la France atteint 28.022 morts, ce qui signifie 217 décès de moins qu'hier. On compte 17.714 morts à l'hôpital, 125 de plus qu'hier, et 10.308 morts en Ehpad, soit 342 de moins qu'hier. En clair : la DGS a procédé à un rectificatif sur le nombre de décès en Ehpad, ce qui explique que le nombre de décès est en baisse ce mardi soir.





Interrogée, la DGS a précisé que ce nouveau chiffre "résulte d'ajustements dans la remontée des données en provenance des Agences Régionales de Santé".





Autre information de la soirée : on recense 547 hospitalisations de moins en 24 heures, soit 18.468 au total, et 104 patients de moins en réanimation, soit 1894 au total. Enfin, on comptabilise 524 nouveaux cas en 24 heures?