EN DIRECT - Coronavirus : 800 soignants invités à une soirée de remerciement au Grand Palais

LES MASQUES OBLIGATOIRES ?









Le médecin généraliste Jimmy Mohamed fait partie des signataires de la tribune réclamant le port du masque obligatoire dans les lieux clos et publics alors que "des signaux faibles laissent penser qu'une reprise est possible". Sur LCI ce dimanche matin, il revient sur le message paru ce dimanche dans Le Parisien-Aujourd'hui en France : "Pour une fois, il faudrait que nous n'ayons pas un train de retard (...). On nous parle de campagne de tests, c'est une bonne chose, sauf que si on attend de tester des gens malades, c'est trop tard, faisons en sorte qu'ils ne le soient pas. Et donc, il faut absolument rendre le port du masque obligatoire dans les lieux clos. A l'extérieur, c'est prouvé, ça n'aurait aucun intérêt.(...) Il faut être rationnel, pragmatique, on a des masques, on les met."