EN DIRECT - Coronavirus : le Texas ferme ses bars après une flambée des cas de Covid-19

MUNICIPALES





Finie la poignée de main avec le maire en sortant de l'isoloir. Le second tour des élections municipales se déroulera dimanche dans des conditions sanitaires renforcées pour limiter les risques de contamination au Covid-19.





Parmi ces mesures : plus de procurations (deux par personne, au lieu d'une), le masque obligatoire, du gel hydroalcoolique et un point d'eau avec du savon proposés aux électeurs, une distance d'un mètre entre chaque personne...





Pour éviter que des personnes vulnérables soient exposées s’il manque des assesseurs, ceux-ci seront toujours choisis parmi les électeurs présents, mais selon l’ordre suivant : "le plus jeune, puis le deuxième électeur le plus jeune", et non le plus âgé puis le plus jeune, comme c’est habituellement le cas.