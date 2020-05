EN DIRECT - "Ségur de la santé" : coup d'envoi de sept semaines de concertation pour l'hôpital

ITALIE





L'Italie rouvre ses piscines et salles de sport, trois semaines après avoir entamé le déconfinement et une semaine après la réouverture des bars et restaurants. Près de 10 millions d'Italiens vont pouvoir fréquenter à nouveau les salles de sport, à condition d'avoir réservé une place. Le port du masque ne sera pas obligatoire pendant les exercices mais de nombreuses salles comptent l'imposer à l'entrée. Seules deux régions ont retardé cette réouverture : la Lombardie au 31 mai et la Basilicate au 3 juin.