EN DIRECT - L'hydroxychloroquine désormais interdite en France contre le Covid-19

NOUVEAUX RAPATRIEMENTS DE RESSORTISSANTS FRANÇAIS





La France va multiplier les liaisons aériennes et maritimes vers l'Algérie, le Maroc et la Tunisie afin de pouvoir rapatrier 15.000 ressortissants supplémentaires bloqués dans les "quinze jours à venir", a annoncé le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Ces trois pays, destination prisée des touristes français et de nombreux binationaux, ont fermé leur espace aérien depuis la mi-mars. De nombreux ressortissants français y sont encore bloqués en dépit des quelque 350 vols spéciaux déjà affrétés qui ont permis le retour de 56.000 d'entre eux.





"Nous allons mettre en œuvre trois vols quotidiens sur Alger à partir du 27 mai (...) ce qui va permettre le triplement des capacités aériennes", a déclaré le ministre sur France Inter. Une liaison maritime est également prévue le 1er juin entre Alger et Marseille, avec un bateau pouvant embarquer plus de 1.000 passagers et plusieurs centaines de véhicules. D'autres liaisons maritimes sont envisagées dans la première quinzaine de juin.