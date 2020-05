EN DIRECT - Municipales : les électeurs appelés aux urnes le 28 juin avec masque obligatoire

LA POÉSIE AU SECOURS DE L'IRLANDE





"Si on s'en débarrasse cet hiver, on passera l'été où on veut", 'If we winter this one out, we can summer anywhere'. Ce message se multiplie sur des banderoles faites maison, déployées sur les murs des maisons des Irlandais et s'est multiplié sur les réseaux sociaux.





Il s'agit des vers du poète irlandais Seamus Heaney, prix Nobel de littérature en 1995. L'auteur se référait aux Troubles en Irlande du Nord. La poésie et politique ont toujours été liées en Irlande. Le soulèvement de 1916 contre la domination anglaise est parfois appelé "La révolution des poètes" en raison du grand nombre d'artistes impliqués. Michael D. Higgins, l'actuel président du pays, est lui-même auteur et poète.