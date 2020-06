EN DIRECT - Les Etats-Unis ont passé ce samedi la barre des 2,5 millions de contaminations

UN CONCERT VIRTUEL POUR LEVER DES DONS





Il y a eu "One World : Together at Home", un immense concert virtuel à l'initiative de de Lady Gaga. Place au "Global Goal : Unite for our Future" ce samedi soir. Shakira, Coldplay, Usher, Miley Cyrus, Justin Bieber, Christine & the Queens... des stars de la musique et du show-business se mobilisent pour soutenir la collecte de dons dans la recherche médicale contre le Covid-19.





"Les artistes ont le pouvoir d'inspirer le changement. (...) Le 27 juin, lors du sommet et concert, artistes, scientifiques et dirigeants mondiaux vont parler d'une seule voix, dans un moment sincère et rare d'unité mondiale", s'était félicitée Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne qui co-organise l'événement avec l'organisation Global Citizen.