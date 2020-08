EN DIRECT - Mali : les pays voisins réclament le "rétablissement" d'Ibrahim Boubacar Keïta comme président

FERMETURE DES FRONTIÈRES





Dans un communiqué, la CEDEAO annonce avoir décidé de "la fermeture des toutes les frontières terrestres et aériennes" entre les pays membres de la Communauté et le Mali, "ainsi que l'arrêt de tous les flux et transactions économiques, commerciales et financières" et "invite tous les partenaires à faire de même".





La CEDEAO suspend également le Mali de ses organes décisionnels et demande "la mise en œuvre immédiate de sanctions contre les putschistes".