EN DIRECT - Un laboratoire chinois assure pouvoir stopper l'épidémie "sans vaccin"

BILAN MONDIAL





La pandémie a fait au moins 318.517 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles ce mardi 19 mai à mi-journée. Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 90.369 décès pour plus de 1,5 million de cas. Suivent le Royaume-Uni avec 34.796 morts, l’Italie (32.007), la France (28.239) et l’Espagne (27.709).





Parmi les pays les plus touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 79 décès pour 100.000 habitants, suivi par l’Espagne (59), l’Italie (53), le Royaume-Uni (51) et la France (43).