EN DIRECT - Les collectivités territoriales entrent dans la crise en meilleure situation économique que l'État, selon la Cour des comptes

AÉROSOLS





Dans une lettre ouverte à paraître cette semaine, 239 scientifiques assurent avoir désormais la preuve que le coronavirus est bien aéroporté, et demandent à l'OMS de réviser ses recommandations en conséquence, selon le New York Times.





Selon les chercheurs, le virus peut se transmettre via de grosses gouttes, après un éternuement notamment,comme de plus petites et légères et capables de traverser une pièce.