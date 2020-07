EN DIRECT - Plus de 55.000 nouveaux cas aux États-Unis en 24h, la barre des 3 millions de contaminations franchie

LE FEU D'ARTIFICE DE PARIS SANS PUBLIC





Paris aura bien son feu d'artifice pour le 14 juillet, toujours tiré depuis la Tour Eiffel, mais sans public, pour cause de coronavirus, a annoncé la Ville de Paris mercredi : "compte tenu du contexte sanitaire et réglementaire actuel, et notamment de l’interdiction des rassemblements de plus de 5.000 personnes, les festivités à Paris ne peuvent se tenir en présence d'une large foule comme c’est le cas chaque année".