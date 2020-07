EN DIRECT - Plan de relance européen : malgré des "moments très tendus", "les choses ont avancé", selon Macron

MACRON APPELLE À ÊTRE AU "RENDEZ-VOUS DU COMPROMIS ET DE L'AMBITION"





Désormais, il faut que les Etats membres "entrent dans le détail de ce que sera la nouvelle proposition" du plan de relance historique, précise Emmanuel Macron. Pour le chef de l'Etat, elle devrai "forcément" être un proposition "de compromis", tout en gardant "l'ambition". Mais dans les prochaines heures, d'autres sujets seront également traités, comme celui de la "conditionnalité climatique de ces perspectives financières" ou bien le "respect de l'état de droit".





Des tractations qui se feront grâce à "l'esprit qui a régné" jusqu'ici , à savoir la "volonté d'avancer". "J'aborde cette journée avec beaucoup de détermination, avec cette volonté de faire et d'avancer avec mes collègues. Et je le dis encore une fois de porter cette ambition européenne dont nous avons besoin." Pour le président français, ne "pas être aujourd'hui au rendez-vous de l'esprit de compromis et de l'ambition, c'est prendre le risque de revenir dans des moments plus durs et qu'au final cela nous coûte plus cher". "Je continuerais donc à me battre sur ces sujets", assure le président, "en particulier avec la Chancelière Angela Merkel".