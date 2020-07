EN DIRECT - Toujours pas d'accord sur le plan de relance européen, les discussions reprendront à 16h

RAFFARIN





"La bonne nouvelle, c’est le franco-allemand. Parce qu’au fond, Angela Merkel et Emmanuel Macron avancent ensemble, solidaires, et puissamment engagés l’un avec l’autre. Et je crois que c’est vraiment la clé de notre avenir", a affirmé sur l'antenne de LCI, l'ancien Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin.





Si le leadership est contesté, "c’est vraiment ce leadership-là qui est le centre de gravité de l’UE".





"Ce qui est très important pour nous, c’est qu’avec l’Allemagne on puisse avoir des stratégies partagées. Car la France et l’Allemagne, à nous deux, nous sommes un continent. A nous deux, nous faisons quasiment continent, à nous deux, nous sommes un joueur mondial. Si nous sommes divisés, nous serons spectateurs et nous sortirons de l’histoire."