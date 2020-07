EN DIRECT - Covid-19 : "Ne perdez pas tout en lâchant, d'un coup, les mesures de distanciation", exhorte le Pr. Delfraissy

QUELLE RENTRÉE EN SEPTEMBRE ?





"Je pense que la rentrée de septembre ne sera pas tout à fait normale et que notre vie ne sera pas tout à fait normale. On va essayer de la normaliser, sauf événement particulier au mois d'août, mais elle ne le sera pas sur un certain nombre de point. Un exemple : les lieux où les populations se rassemblent, sont en contact étroit, ça ne changera pas en septembre. La stratégie vis-à-vis de ces endroits sera la même. On pourra [changer] si on retrouve les gestes barrières de façon plus globale, plus ils seront maintenus, plus il serait illégitime d'imposer quoique ce soit. (...) Il y a eu un très gros travail des Français, ne perdez pas tout ce que vous avez déjà donné en lâchant, tout d'un coup, les mesures de distanciation", exhorte le professeur Delfraissy sur LCI.