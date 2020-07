EN DIRECT - Covid : après des rassemblements inquiétants, Bachelot en appelle à "la responsabilité des jeunes"

JEAN CASTEX EN GUYANE





"Cette crise doit être gérée avec le plus grand professionnalisme et avec la transparence la plus totale", a estimé le Premier ministre. "Elle doit être aussi l'occasion d'exprimer la solidarité de la nation."

Jean Castex a également évoqué l'avenir : "Face à cette crise économique et sociale qui partout va s'amplifier dans les semaines et mois à venir, elle doit être l'opportunité de repenser nos modes d'intervention, de revoir et de transformer notre économie pour la rendre plus performante et plus orientée vers la transition écologique. Dans ce mouvement aussi, la Guyane aura toute sa place."