VICTIME





Parmi les neufs Français qui ont perdu la vie dans ce crash figure Karim Saafi, un Franco-Tunisien qui a grandi à Marly-le-Roi (Yvelines). Son ami d'enfance, l'humoriste Yassine Belattar dresse le portrait du co-fondateur du Forum de la jeunesse de la diaspora africaine en Europe (Adyfe) qui vivait depuis à Bruxelles et qui "fédérait, donnait de l’espoir". "Son apport à la jeunesse des quartiers populaires est immense. Et il a fini à l’Onu alors, quand je me baladais avec lui dans certains quartiers, tout le monde venait lui serrer la main, le sollicitait…", se souvient-il dans Le Parisien.