EN DIRECT - Crash d'un Boeing à Téhéran : la Canada accuse l'Iran, qui se défend

CONFLIT





Les présidents turc Recep Tayyip Erdogan et russe Vladimir Poutine ont appelé jeudi "toutes les parties à agir avec retenue" pour mettre fin à l'escalade entre les États-Unis et l'Iran. "Nous affirmons notre engagement à désamorcer les tensions dans la région et appelons toutes les parties à agir avec retenue et bon sens et à donner la priorité à la diplomatie", ont déclaré les deux présidents dans un communiqué conjoint à l'issue d'un entretien à Istanbul.