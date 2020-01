EN DIRECT - Crash en Iran : "justice sera faite", promet le Premier ministre canadien Justin Trudeau

Le groupe allemand Lufthansa a annoncé l'annulation de ses vols quotidiens vers et au départ de Téhéran jusqu'au 20 janvier, "en raison de la situation sécuritaire incertaine concernant l'espace aérien autour de l'aéroport de Téhéran". Hier, un vol Lufthansa entre Francfort et Téhéran avait déjà fait "par précaution" demi-tour après une heure de vol.

L'administration Trump a désigné 17 producteurs de métaux et sociétés minières iraniens, un réseau de trois entités basées en Chine et aux Seychelles et un navire impliqué dans l'achat, la vente et le transfert de produits métalliques iraniens, ainsi que dans la fourniture de composants de production de métaux critiques aux producteurs de métaux iraniens, a expliqué le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin lors d'une conférence de presse.

Les Etats-Unis ont détaillé les nouvelles sanctions annoncées contre l'Iran, qui visent huit hauts responsables du régime ayant fait avancer les "objectifs de déstabilisation" de la République islamique ainsi que les plus grands fabricants d'acier, d'aluminium, de cuivre et de fer du pays.

Le président iranien a réagi peu avant 6h00 dans une communiqué et parle d'une "grande tragédie" et "d'une erreur impardonnable".

"Nous n'avions pas le moindre doute que notre équipage et notre avion ne pouvaient pas être la cause de cette terrible catastrophe. C'était les meilleurs", réagit sur Facebook le président d'Ukraine International Airlines, Ievguen Dykhne, exploitant de l'appareil qui effectuait la liaison entre Téhéran et Kiev.

Plus précisément, l'opérateur de missile qui a abattu le Boeing aurait pris l'avion "pour un missile de croisière" et n'aurait eu que 10 secondes pour prendre une décision. "Il pouvait décider de tirer ou de ne pas tirer, il a pris la mauvaise décision", a déclaré Amirali Hajizadeh

La présidence ukrainienne estime que l'Iran va mener "une enquête prompte et objective". Les autorités ukrainiennes avaient déjà salué la collaboration de l'Iran dans l'enquête sur les causes du crash

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a qualifié samedi de "premier pas important" l'aveu de l'Iran. "Nous avons maintenant besoin d'une enquête internationale complète, transparente et indépendante et le rapatriement de ceux qui sont morts", a ajouté le dirigeant conservateur dans un communiqué, précisant que le Royaume-Uni allait collaborer avec ses partenaires internationaux à cette fin.

Dominic Raab, ministre des affaires étrangères a indiqué : "L'arrestation de notre ambassadeur à Téhéran sans motif ni explication est une violation flagrante du droit international. Le gouvernement iranien est à la croisée des chemins. Il peut poursuivre sa marche vers le statut de paria avec tout l'isolement politique et économique que cela implique, ou prendre des mesures pour apaiser les tensions et s'engager sur une voie diplomatique".

"Au brave peuple iranien, qui souffre depuis longtemps: je suis à vos côtés depuis le début de ma présidence, et mon administration continuera à être à vos côtés", a tweeté Donald Trump. "Nous suivons de près vos manifestations, et votre courage nous inspire", a-t-il ajouté. Et d'avertir Téhéran : "il ne peut pas y avoir un autre massacre de manifestants pacifiques"

"Il faut faire toute la lumière sur les raisons qui ont provoqué une tragédie aussi horrible", a-t-il martelé, exigeant que le Canada soit étroitement associé à l'enquête. "Ce que l'Iran a reconnu est très grave, abattre un avion de ligne commercial est horrible, l'Iran doit en assumer l'entière responsabilité", a ajouté Justin Trudeau. Il s'est dit "scandalisé et furieux" et a estimé que "cela n'aurait jamais dû arriver, même dans une période de tension accrue".

Le rassemblement d'étudiants dans la soirée s'est transformé en manifestation de colère, les participants scandant des slogans "antirégime", selon la télévision d'Etat. La foule a dénoncé "les menteurs" et réclamé des poursuites contre les responsables du drame et ceux qui, selon elle, ont tenté de le couvrir, ont constaté des journalistes de l'AFP.

L'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, effectue dimanche une visite à Téhéran alors que la région est sous tension depuis la mort le 3 janvier d'un puissant général iranien dans une frappe américaine à Bagdad. Le Qatar est un allié des États-Unis et abrite la plus grande base militaire américaine dans la région, mais il entretient aussi des liens étroits avec l'Iran, avec qui il partage le plus grand gisement de gaz au monde.

Dans un tweet, Donald Trump a mis en garde les dirigeants iraniens. "NE TUEZ PAS VOS MANIFESTANTS", a-t-il écrit. "Des milliers ont déjà été tués ou emprisonnés par vous, et le monde regarde. Plus important encore, les États-Unis regardent. Rallumez votre Internet et laissez les journalistes se déplacer librement ! Arrêtez de tuer votre grand peuple iranien !"

La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne appellent conjointement l'Iran à revenir "au plein respect" de ses obligations au titre de l'accord sur le nucléaire iranien, que Téhéran a commencé à détricoter. "Aujourd'hui, notre message est clair : nous restons attachés" à l'accord "et à sa préservation ; nous exhortons l'Iran à annuler toutes les mesures incompatibles avec l'accord ; nous appelons l'Iran à s'abstenir de toute nouvelle action violente ou de prolifération ; et nous restons prêts à engager le dialogue avec l'Iran sur cette base afin de préserver la stabilité de la région", indiquent Paris, Londres et Berlin.

"Tout le pays est à vos côtés, ce soir, demain et pour les années à venir", a-t-il déclaré devant quelque 1.700 personnes réunies dans un gymnase de l'université d'Edmonton, dans l'ouest du pays. Plus de la moitié des 57 victimes de l'accident vivaient en Alberta, dont 13 dans la seule ville d'Edmonton, selon les médias canadiens.

L'Iran a présenté ses excuses samedi pour avoir abattu un Boeing 737 ukrainien par "erreur" le mercredi 8 janvier. Le pays a néanmoins pointé la responsabilité de l'"aventurisme américain" dans ce drame puisque cette "erreur" est survenue alors que l'Iran et les Etats-Unis connaissent une escalade de tensions après la mort d'une des figures du régimes iranien, le général Soleimani, abattu par un drone américain le 2 janvier.

L'Iran regrette "profondément" ce crash, "une grande tragédie et une erreur impardonnable", a déclaré le président iranien Hassan Rohani. "L'enquête interne des forces armées a conclu que de manière regrettable des missiles lancés par erreur ont provoqué l'écrasement de l'avion ukrainien et la mort de 176 innocents", a-t-il rapporté sur Twitter.

Plus tôt, le ministre des Affaires étrangères iranien avait déjà exprimé "regrets, excuses et condoléances", tout en soulignant que Washington n'était pas étranger à ce drame. Une "erreur humaine en des temps de crise causée par l'aventurisme américain a mené au déastre", a tweeté Mohammad Javad Zarif.

Il faisait allusion à la tension provoquée par l'élimination le 3 janvier du général iranien Qassem Soleimani dans un tir de drone à Bagdad, sur décision du président Donald Trump, avant des tirs de missiles iraniens sur des bases abritant des soldats américains en Irak.

Le premier aveu avait été formulé par les forces armées iraniennes, parlant d'une "erreur humaine", et expliquant que l'appareil a été pris pour un "avion hostile". "Le responsable" de cette erreur va être traduit "immédiatement" en justice, a ensuite précisé l'état-major.

"Dans une situation de crise et sensible, le vol 752 d'Ukrainian a décollé de l'aéroport Imam Khomeiny [de Téhéran], et au moment de tourner, [a semblé se rapprocher] d'un centre militaire sensible" des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique, indique le communiqué, publié par l'agence officielle Irna.

"Dans ces conditions", et à la suite d'une "erreur humaine, et de manière non intentionnelle, l'avion [a été] touché", ajoutent les forces armées.