EN DIRECT - New York : un hélicoptère s'écrase sur un immeuble de Manhattan, un mort

CRASH - Un hélicoptère s'est écrasé sur le toit d'un immeuble de Manhattan à New York, lundi, ont annoncé les pompiers de la ville américaine, faisant au moins un mort. L'accident s'est produit à Midtown sur la 7e avenue, entre la 51e et 52e rue, sur un immeuble d'une cinquantaine d'étages non loin de Times Square. Suivez les dernières infos.