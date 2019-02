Regain de tension au Cachemire : le Pakistan affirme avoir abattu deux avions militaires indiens

Nouveaux heurts dans la région du Cachemire, cette région disputée par l'Inde et le Pakistan depuis 1947. Mercredi 27 février, par la voix du porte-parole de son armée, le général Asif Ghafoor, le Pakistan a affirmé avoir abattu deux avions indiens qui avaient violé son espace aérien. Une manœuvre qui a été suivie par l'arrestation d'un "pilote indien" à terre et qui faisait suite à d'autres frappes aériennes, la veille, cette fois de la part de l'Inde, sur le territoire pakistanais, visant un camp d'entraînement du mouvement islamiste Jaish-e Mohammed.





Une opération contre un groupe très actif dans la lutte armée contre New Delhi, et dont l'attaque a généré, selon l'armée indienne, la mort d'"un très grand nombre" de combattants. Ce qui avait été qualifié par Islamabad d'"agression intempestive", l'exécutif pakistanais promettant d'y répondre "à l'heure et à l'endroit de son choix". Chose faite ce mercredi.