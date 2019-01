La situation politique est des plus chaotique. Ces mobilisations sont organisées dans un climat explosif, deux jours après le bref soulèvement d'un groupe de 27 militaires qui se sont retranchés quelques heures dans une caserne du nord de Caracas, en lançant des appels à l'insurrection. Ils ont été rapidement arrêtés.





Sept personnes dont un mineur de seize ans sont mortes dans des violences, pendant la nuit qui a précédé les manifestations. Les opposants, vêtus de blanc, exigent un "gouvernement de transition" et de nouvelles élections. Le président vénézuélien a été investi le 10 janvier pour un deuxième mandat, contesté par l'opposition et non reconnu par les Etats-Unis, l'Union européenne et de nombreux pays d'Amérique latine.





De leur côté, les partisans du gouvernement, habillés de rouge pour la plupart, se sont retrouvés dans d'autres points de la capitale pour apporter leur soutien au chef de l'Etat et rejeter les revendications de l'opposition, qu'ils considèrent comme une tentative de coup d'Etat orchestrée par Washington. Les commerces, écoles et institutions sont restés fermés mercredi, tandis que de rares véhicules étaient visibles dans les rues. Les violentes manifestations de 2017 qui ont fait 125 morts sont encore dans toutes les mémoires.





L'Union Européenne, à travers la voix de sa Haute représentante, Frederica Mogherini, a appelé à écouter la "voix" du peuple du Venezuela et a réclamé des élections "libres". "L'UE appelle à l'ouverture immédiate d'un processus politique débouchant sur des élections libres et crédibles, conformément à l'ordre constitutionnel", a ajouté la cheffe de la diplomatie européenne dans un communiqué. Soutien notoire du régime chaviste en France, Jean-Luc Mélenchon a, lui, jugé la situation comme "une tentative de coup d'Etat".