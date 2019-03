MADURO EN APPELLE AU PAPE (ET À L'EUROPE)





Nicolas Maduro annonce, dans un entretien lundi avec la chaîne de télévision italienne SkyTG24, avoir écrit au pape François pour demander son aide et sa médiation. "J'ai envoyé une lettre au pape François", déclare le chef de l'Etat au cours de cette interview enregistrée à Caracas. "Je lui dis que je suis au service de la cause du Christ (...) et dans cet esprit je lui demande son aide, dans un processus de facilitation et de renforcement du dialogue."





"Les gouvernements du Mexique et de l'Uruguay, tous les gouvernements des Caraïbes au sein du Caricom et celui de la Bolivie ont demandé une conférence pour le dialogue pour le 7 février", ajoute-t-il. "Je demande au pape de faire ses plus grands efforts, d'y mettre sa volonté, pour nous aider sur la voie du dialogue. J'espère recevoir une réponse positive."





L'Union européenne et l'Uruguay ont annoncé dimanche la première réunion du groupe de contact pour favoriser l'organisation de nouvelles élections au Venezuela pour le 7 février à Montevideo. L'UE et huit de ses États membres (Allemagne, Espagne, France, Italie, Portugal, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède) en font partie, ainsi que la Bolivie, le Costa Rica, l'Équateur et l'Uruguay pour les pays d'Amérique latine.





Alors qu'une dizaine de pays européens - mais pas l'Italie - ont reconnu dans la matinée son opposant Juan Guaido comme président par intérim, Nicolas Maduro appelle l'Europe à "ne pas se laisser entraîner par les folies de Donald Trump".