Washington a appelé ce lundi 28 janvier l'armée vénézuélienne à accepter le transfert "pacifique" et "démocratique" du pouvoir de Nicolas Maduro à Juan Guaido, reconnu par les États-Unis comme le président par intérim. "Nous appelons l'armée vénézuélienne et les forces de sécurité à accepter la transition pacifique, démocratique et constitutionnelle du pouvoir", a déclaré lors d'un point de presse John Bolton, conseiller à la sécurité nationale américaine. Interrogé sur une possible intervention militaire, il a réaffirmé, comme l'avait fait Donald Trump, que "toutes les options" étaient sur la table.