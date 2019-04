LE POIDS DES SANCTIONS





La Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a affirmé ce mercredi que la crise politique, économique et sociale au Venezuela était "exacerbée par les sanctions" internationales. "La situation au Venezuela illustre clairement la manière dont les violations des droits civils et politiques - y compris le non-respect des libertés fondamentales et l'indépendance des institutions clés - peuvent accentuer le déclin des droits économiques et sociaux", a déclaré Michelle Bachelet, devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Cela "montre aussi comment la détérioration rapide de ces conditions économiques et sociales donne lieu à un nombre encore plus grand de protestations, à une répression encore plus grande et à de nouvelles violations des droits civils et politiques", a ajouté l'ancienne présidente du Chili, à l'occasion de son discours sur la situation dans le monde.





Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU doit revenir sur la situation au Venezuela de manière plus approfondie le 20 mars, en présence de Michelle Bachelet. Cette dernière avait été invitée, en novembre, par Caracas à venir au Venezuela pour "voir les effets (...) des sanctions".