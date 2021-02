EN DIRECT - États-Unis : le plan de relance de 1900 milliards adopté à la Chambre des représentants

DIPLOMATIE





La vice-présidente des États-Unis Kamala Harris et le président français Emmanuel Macron ont plaidé lundi en faveur d'une "coopération bilatérale et multilatérale étroite" face au Covid-19 et au changement climatique, lors d'un entretien téléphonique.





Au cours de ce premier échange, la vice-présidente américaine et le président français se sont dits "d'accord sur le besoin d'une coopération bilatérale et multilatérale étroite pour faire face au Covid-19, au changement climatique, et soutenir la démocratie chez nous et à travers le monde", a indiqué la vice-présidence américaine dans un communiqué.





Lors de cet entretien, Mme Harris a également exprimé son engagement "à revitaliser l'alliance transatlantique", précise le communiqué.