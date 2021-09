EN DIRECT - Crise des sous-marins : "Entre alliés, ça ne se fait pas. C'est inadmissible", fustige Nicolas Sarkozy

WASHINGTON CONFIRME L'APPEL BIDEN-MACRON

La porte-parole de la Maison Blanche Jen Psaki a confirmé lors d'une prise de parole officielle qu'un appel aura bien lieu entre Emmanuel Macron et Joe Biden "dans les prochains jours", et que le président américain va "réaffirmer l’engagement [des États-Unis] à travailler avec l’un de nos plus anciens et de nos plus proches alliés".