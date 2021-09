EN DIRECT - Crise des sous-marins : la France doit quitter le commandement intégré de l'Otan, selon Ciotti

OTAN





Quitter l'Otan comme certains le proposent ? "Quand il pleut, il y en a toujours un qui propose la politique de Gribouille, qui consiste à se jeter à l'eau. Mais ce n'est pas forcément le bon système", affirme sur LCI ce mercredi Jean-Louis Bourlanges, président de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale.





"Est-ce que nous avons des valeurs communes aux pays d'Europe occidentale, aux États-Unis, à l'Angleterre ? Oui ! Nous défendons une certaine idée de l'Homme, de la démocratie", dit-il. "L'Otan est une organisation militaire, et non politique. Donc les rapports entre la Chine et le monde occidental ne doivent pas se régler politiquement à l'intérieur de l'Otan, mais entre l'UE et les États-Unis", fait-il de plus remarquer.