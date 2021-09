EN DIRECT - Crise des sous-marins : Biden "impatient" de s'entretenir avec Macron

UN COUP À LA CONFIANCE AU SEIN DE L'OTAN





L'ancien ambassadeur britannique à Paris Peter Ricketts estime que le pacte de sécurité conclu entre les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni porte un coup à la"confiance" au sein de l'Otan. Cette décision devrait selon lui renforcer la volonté des Français "de se battre pour l'autonomie stratégique européenne".





Cet événement "marque un tournant dans leurs relations avec les Américains et aussi les Britanniques, (...) et renforce le sentiment que les Américains tournent de plus en plus le dos à la sécurité européenne et aux alliés européens pour se concentrer sur leur confrontation avec la Chine", ajoute-t-il.





Il a également mis en garde contre des dégâts "durables" entre la France et le Royaume-Uni.