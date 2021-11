EN DIRECT - Crise des migrants : Washington dit "préparer" de nouvelles sanctions contre les actes "inhumains" en Biélorussie

Des milliers de migrants du Moyen-Orient campent à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, provoquant une impasse dans les relations entre l'UE et les États-Unis d'un côté et la Minsk soutenu par la Russie, son alliée, de l'autre. Les Occidentaux accusent le régime d'Alexandre Loukachenko d'avoir délibérément orchestré la crise en encourageant les migrants à venir dans ce pays, puis en les acheminant à la frontière. Ce dernier rejette les accusations et accuse l'Occident, à son tour.