EN DIRECT - Crise migratoire : la Pologne assure qu'elle fera "tout pour défendre les frontières de l'Union européenne"

"LA POLOGNE NE CÈDERA PAS AU CHANTAGE"





Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki qualifie dimanche la crise des migrants à la frontière entre Pologne et Bélarus, frontière orientale de l'UE, de "plus grande tentative de déstabilisation de l'Europe" depuis la guerre froide. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko "a lancé une guerre hybride contre l'UE. C'est (la) plus grande tentative de déstabilisation de l'Europe depuis 30 ans. La Pologne ne cédera pas au chantage et fera tout pour défendre les frontières de l'UE", déclare le dirigeant polonais sur Twitter.